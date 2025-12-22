"Ъ": "Яндекс" ведет переговоры о продаже портала "Авто.ру"

ТАССиещё 2

Компания "Яндекс" ведет переговоры о продаже автомобильного портала "Авто.ру". Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

«Яндекс» ведет переговоры о продаже портала «Авто.ру»
© РИА Новости

По данным издания, крупный автомобильный портал "Авто.ру", принадлежащий "Яндексу", может сменить владельца. Среди претендентов на покупку отмечаются компании Сбер, Т-банк и "Авито". Сумма сделки может составлять от 20 млрд до 25 млрд рублей, отмечают источники.

"Переговоры ведутся с начала года, актив смотрят "буквально все", но решения пока нет", - пояснил газете один из источников.