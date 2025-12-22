Крупная российская птицефабрика поставила на паузу отгрузку яиц

Ярославская птицефабрика «Волжанин» временно прекратила поставки яиц, причина может быть связана с возможным выявлением высокопатогенного птичьего гриппа, сообщили источники на птицеводческом рынке.

ОАО «Волжанин», крупнейшее предприятие Ярославской области по производству куриного яйца, уведомило партнеров о приостановке отгрузки продукции, сказали собеседники «Коммерсантъ».

Причиной этого шага могло стать выявление высокопатогенного гриппа птиц на площадке предприятия.

В связи с этим областная государственная ветеринарная служба напомнила птицефабрикам региона об ужесточении санитарных мер, включая запрет на посещение фабрик посторонними, усиление контроля за дезинфекцией и обязательную термическую обработку кормов.

В областном министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка пока не подтвердили и не опровергли сообщения о возможной вспышке инфекции.

Птицефабрика «Волжанин» расположена в селе Ермаково Рыбинского района, работает с 1993 года, она входит в десятку крупнейших российских производителей яиц. За 2024 год, по данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия достигла 10,9 млрд рублей, чистая прибыль составила 4,5 млрд рублей.

В начале октября сообщалось, что средняя стоимость десятка куриных яиц в России снизилась до 84 рубля, опустившись на 0,4% по сравнению с уровнем 2023 года.