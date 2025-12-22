Китай начал эксплуатацию первого в мире сверхбольшого танкера

Китай ввел в эксплуатацию уникальный нефтеналивной танкер, не имеющий аналогов в мире. Судно «Кайто» является первым сверхбольшим интеллектуальным танкером, использующим в качестве топлива метанол, передает РИА Новости.

Передача судна заказчику состоялась 22 декабря в Даляне (провинция Ляонин). Танкер был полностью спроектирован и построен в Китае силами государственной судостроительной компании Dalian Shipbuilding Industry Co Ltd (DSIC), входящей в состав China State Shipbuilding Corporation (CSSC).

«Кайто» обладает впечатляющими характеристиками: он способен перевозить до 2,1 миллиона баррелей сырой нефти. Длина судна составляет около 333 метров. Двигатель работает на двухтопливном двигателе (метанол), что позволяет сократить выбросы углекислого газа (CO2) на 92% по сравнению с обычными судами.

Оснащение включает интеллектуальную платформу управления судном, систему контроля жидких грузов и комплексную систему для эксплуатации и обслуживания машинного отделения. Это оборудование повышает безопасность, экономическую эффективность и общую производительность танкера. Как сообщается, после ввода в строй судно будет задействовано на стратегических маршрутах, включая Ближний Восток.