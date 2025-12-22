McDonald’s зарегистрировал в Роспатенте товарный знак из 80-х

Американская корпорация McDonald’s 18 декабря зарегистрировала изобразительный товарный знак с персонажем Hamburger Patch, рассказали «Ленте.ру» эксперты сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

© Lenta.ru

Уточняется, что исключительные права на бренд закрепятся за компанией до декабря 2034 года. Действие товарного знака распространяется на услуги ресторанов быстрого обслуживания, доставку еды и напитков, услуги кейтеринга, добавили эксперты.

«Hamburger Patch — "Гамбургерная грядка" — это сад антропоморфных гамбургеров, которые растут из земли. Они являются обитателями вымышленного мира McDonaldland. Персонаж Hamburger Patch использовался в рекламе McDonald’s до 1980-х годов», — поделились собеседники «Ленты.ру».

В конце мая 2025 года появился прогноз, что McDonald’s очень дорого обойдется возвращение на российский рынок. Стоимость обратного выкупа будет определяться в первую очередь финансовыми показателями работы пришедшей американской сети на смену отечественной компании «Вкусно — и точка».