В России не будут ужесточать условия ухода зарубежных компаний

Ужесточать требования к сделкам по выходу иностранных компаний из активов в РФ не планируется, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью адвокату, партнеру BGP Litigation Павлу Кондукову для ТАСС.

"Не планируется, но подходы ужесточились на практике, прежде всего - в отношении выплаты иностранному участнику стоимости отчуждаемого актива. Например, необходимо обосновать поддержку программного обеспечения, поставку комплектующих", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос о возможном ужесточении требований.

Он также уточнил, что сроки получения разрешения подкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на сделки по выходу иностранного бизнеса из активов в РФ обычно составляют около полугода. При этом процесс рассмотрения сделок в последнее время ускорился из-за более жестких требований к сроку действия отчета об оценке активов.

При этом, по словам Моисеева, подкомиссия с осторожностью относится к сделкам формата management buyout (выкуп компании менеджментом) и опционам обратного выкупа. Если менеджмент приобретает актив по реальной стоимости с учетом дисконта не менее 60%, это считается допустимым.