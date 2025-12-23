В Германии закроется пекарня родственников Трампа

Пекарня "Трамп" в городе Фрайнсхайм в земле Рейнланд-Пфальц, известная своими "ломтиками Трампа" и тортом "Волна Дональда", закроется в конце года. Это тяжелый удар для владелицы Урсулы Трамп, сообщает газета Kronen Zeitung.

Имя заведения было выбрано не случайно. Покойный муж Урсулы был родственником президента США Дональда Трампа в седьмом поколении. Дед Трампа Фридрих эмигрировал в Соединенные Штаты из соседнего Кальштадта в 1885 году.

"Ломтики Трампа" были рекламным ходом к инаугурации 2017 года и президентским выборам в США в 2024 году. Флаг США и изображение Дональда Трампа украшали торт в течение нескольких недель.

Клиенты были в восторге, вспоминает Урсула Трамп. Однако, по ее словам, временного ажиотажа, по-видимому, было недостаточно, чтобы сделать заведение постоянно прибыльным.

Сеть городских пекарен не захотела приобретать бизнес родственников Трампа, несмотря на громкие имена. Начальство объяснило это возросшей конкуренцией. В начале апреля неподалеку открылась другая пекарня, в этом районе также есть магазин, предлагающий выпечку.

В то же время есть и положительные новости. Сотрудники бывшей пекарни, в том числе невестка Урсулы Трамп, могут продолжить работу в других филиалах городской торговой сети.