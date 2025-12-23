В РЖД не согласились давать гарантии на вывоз угля

ОАО «Российские железные дороги» последовательно выступают против предложения Минэнерго о заключении с регионами по гарантированному вывозу не менее 130 миллионов тонн угля на экспорт. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказала заместитель гендиректора компании Ирина Магнушевская.

© Global look

Она подчеркнула, что перевозки должны вестись в порядке зафиксированной очереди без проталкивания кого-то вперед. Иначе регион, заключивший такое соглашение, перестает стараться.

По словам Магнушевской, договор с Кемеровской областью, основным угольным регионом страны, подразумевал вывоз угля для экспорта на восток в объеме 54,1 миллиона тонн. Однако РЖД фактически пришлось добиваться выполнения этих обязательств, потому что сами предприятия области не спешили воспользоваться возможностями.

Кроме того, в рамках текущего соглашения не предъявлено к перевозке около 20 миллионов тонн угля в западном направлении, а число отказов от заявок на восток превышает миллион тонн. При этом угольщики не отказались от использования устаревших вагонов меньшей вместимости, хотя должны были сделать это с апреля.

«Соглашение с Кузбассом не только неэффективно, но и ущемляет интересы всего рынка», — подчеркнула представитель РЖД. В качестве контрпримера Магнушевская привела подход угольных компаний из Бурятии и Хакасии, которые нарастили экспортные поставки на четыре и восемь процентов без специальных соглашений.

Заместитель главы компании пожаловалась, что в 2024 году убытки РЖД от перевозок угля составили 127 миллиардов рублей, а в 2025-м — 62 миллиарда только за первое полугодие.

Ранее сообщалось, что Минтранс предложил ввести принцип «вези или плати» (оплата перевозки даже в случае фактического ее отсутствия) на железной дороге в рамках контрактов, заключаемых между грузоотправителем и ОАО «РЖД». В свою очередь грузоотправители выступают против такого подхода.