Версию об очереди из желающих вернуться в Россию компаний опровергли

Если говорить об очереди иностранных компаний на возвращение в Россию, то ее нет. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его процитировало ТАСС.

По словам главы РСПП, вопрос в том, смогут ли российские компании выдержать конкуренцию с китайскими или иными заграничными фирмами в случае массового выхода последних на рынок РФ. Поэтому, считает он, российский бизнес должен серьезно нарастить свою конкурентоспособность до того, как произойдет приход иностранных компаний.

До этого возвращения, отмечает Шохин, еще далеко, но местным производителям следует воспользоваться имеющимся временем для того, чтобы реализовать все инвестиционные намерения.

«Если вы не можете экспортировать свою продукцию, значит, вы неконкурентоспособны. Если вам нужно закрыть внутренний рынок, чтобы конкурировать там с теми же китайскими компаниями и так далее, то это тоже неконкурентоспособная продукция», — констатировал глава РСПП.

Ранее россиян предупредили, что в стране набирает популярность мошенническая схема с «возвращением брендов». Пользователям приходят рассылки и сообщения от имени известных сетей вроде Zara, Bershka или H&M, в которых говорится, что они «возвращаются в Россию» и приглашают пройти регистрацию, чтобы «восстановить старый аккаунт», получить «скидку первым» или «подарок постоянному клиенту».