В Лондоне внезапно появились российские батончики

Snickers с надписями на русском удивили покупателей в магазинах шаговой доступности по всему Лондону. Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, на упаковках одних указано «белый», на других — «со вкусом пломбира», а по бесплатному номеру телефона для жалоб отвечают по-русски.

На вопрос — откуда в Великобритании «русский Snickers», компания-производитель пояснила изданию, что не может помешать посредникам покупать продукцию в РФ и перепродавать ее в Западной Европе. Отмечается, что посредники могли нажиться на перепродаже, поскольку Snickers в магазинах Великобритании стоит на треть выше, чем в России.

«Присутствие конфет с российской маркировкой рядом с остальной кондитерской изделий Лондона напоминает, насколько сложно полностью отключить крупную экономику от глобального потока товаров», — уточнили журналисты издания, добавив, что компании Snickers, Mars Wrigley продолжают работать в России.

По утверждению местных чиновников, продажа батончиков нарушает законы о маркировке, поскольку ингредиенты не указаны на английском языке. Кроме того, поставки товаров из России были прекращены три года назад.