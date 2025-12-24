Обслуживание НПЗ в Индии встало на паузу

Техническое обслуживание нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в индийском Вадинаре встало на паузу из-за санкций против российских нефтяных компаний и компаний, ведущих с ними дела. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания Nayara Energy отложит работы на предприятии, запланированные на начало 2026 года, поскольку подрядчики стремятся избежать сотрудничества с предприятием. Комплекс мощностью 400 тысяч баррелей в сутки закроют с февраля по апрель. Также компании предстоит найти альтернативных поставщиков по нефтеперерабатывающему заводу в Мумбаи.

В последний раз масштабное техническое обслуживание на заводе в Вадинаре проводили в ноябре 2022 года. Индийские нефтеперерабатывающие заводы обычно проводят капитальный ремонт раз в четыре года, согласовывая графики работ, чтобы избежать дефицита топлива. Хотя нефтеперерабатывающие заводы могут позволить себе небольшую отсрочку таких работ, длительные периоды без технического обслуживания и ремонта могут повысить риски для безопасности и эксплуатации, отмечают источники Bloomberg.

До санкций НПЗ Nayara в Вадинаре зависел от оборудования, технологий и катализаторов европейских поставщиков, в том числе немецкой Siemens AG и датской Topsoe A/S. Включение в черный список со стороны Европы также привело к приостановке реализации запланированного Nayara нефтехимического проекта на той же площадке после выхода из проекта таких поставщиков, как французская Technip Energies и японская Toyo Engineering Corp.

На фоне трудностей с поставками скидки на основной российский экспортный сорт нефти Urals для индийских покупателей взлетели до максимальных за годы семи долларов за баррель. Тем не менее некоторые крупные покупатели решили принципиально отказаться от контрактов с российскими поставщиками.