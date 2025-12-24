В ноябре 2025-го чистая прибыль российских банков резко выросла. Об этом сообщает пресс-служба Банка России (ЦБ РФ).

В обзоре о динамике развития банковского сектора регулятор отмечает, что за месяц чистая прибыль кредитных организаций увеличилась с 310 до 394 миллиардов рублей. В месячном выражении она прибавила на 27 процентов. Доходность на капитал составила порядка 24 после 19 процентов в предыдущем месяце.

Тенденцию связывают с ростом неосновных (волатильных) доходов на 89 миллиардов рублей. Основная причина — учет положительной переоценки ценных бумаг ( плюс 57 миллиардов после минус 27 в октябре).

«Во-вторых, налоги сократились на 75 миллиардов рублей (минус 86 процентов), во многом из-за признания отложенных налоговых активов (ОНА) банками с накопленными налоговыми убытками — это позволит им уменьшить будущий налог на прибыль», — добавили в регуляторе.

С начала года банки заработали 3,4 триллиона рублей. Это на 0,2 триллиона меньше, чем в прошлом году.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, от повышения ставки налога на прибыль для банков решили отказаться. Вопрос повышения ставки налога на прибыль для банков действительно обсуждался. Однако в условиях высоких рисков им нужен капитал и резервы, поэтому от этой идеи отказались. Бюджет можно пополнить за счет дивидендов, пояснил Силуанов.