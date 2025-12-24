Арестованного гендиректора Агентства по страхованию вкладов отправили в отставку

На состоявшемся под руководством председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной заседании совета директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) было решено отправить в отставку генерального директора АСВ Андрея Мельникова, арестованного по делу о хищении около четырех миллиардов рублей при эксплуатации аквапарка «Аквамир» в Новосибирске. Об этом сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что по представлению главы Центробанка на должность назначили директора департамента финансового оздоровления ЦБ Александра Жданова. С 2000 года он работал на различных должностях в регуляторе, а нынешнюю занял в июне 2017 года.

Как выяснилось сегодня, гендиректором АСВ Жданов станет с 13 января 2026 года.

Его предшественника взяли под стражу в октябре. В ответ на просьбу прокомментировать положение дел, а также обсудить возможных кандидатов на замену Мельникова Набиуллина тогда заявила, что не готова говорить о ситуации.