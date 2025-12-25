«Почта России» приостановила наземную доставку в Прибалтику и две страны Европы

"Почта России" приостановила наземную доставку посылок в Латвию, Литву, Словению, Хорватию и Эстонию. При этом авиадоставка в данные страны сохраняется, сообщается на сайте компании.

© Москва 24/Александр Авилов

В "Почте России" отметили, что пока не могут назвать срок восстановления наземной доставки. В свою очередь, зарубежный перевозчик-партнер уведомил компанию, что "будет возить туда только авиацией".

С 26 августа "Почта России" приостанавливала доставку отправлений в США на фоне отмены беспошлинного режима и неясной процедуры уплаты соответствующих пошлин.

В ноябре компания возобновила доставку посылок в трех категориях: "Документы", "Подарок" и "Коммерческий образец".

Граждане могут отправлять в Соединенные Штаты подарки и образцы стоимостью до 100 долларов, а также документы без товарных вложений.