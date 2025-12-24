В «Почте России» прокомментировали сообщения о массовых увольнениях

В «Почте России» заявили, что сведения о массовых увольнениях сотрудников не соответствуют действительности, пишет ТАСС.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что сотрудники почтовых отделений массово покидают компанию — за год заявления об увольнении подписали 40 тыс. человек.

В «Почте России» отметили, что в настоящее время в отделениях по всей России работает порядка 200 тысяч человек.

В компании уточнили, что текучесть персонала в компании за 11 месяцев составила 32,9%, это «один из самых низких показателей в отрасли и среди сопоставимых компаний розничной торговли».

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила о том, что при сокращении отделений «Почты России» до 2 млн человек могут потерять доступ к финансовым услугам.

В компании пояснили в ответ, что «Почта России» обеспечивает социальную функцию по всей России, клиенты имеют доступ ко всему спектру услуг, в том числе к банковским.