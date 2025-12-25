Продавцы частных «этнических» продуктовых магазинов Лондона приобретают российские шоколадные батончики Snickers у крупных оптовиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что российские батончики преимущественно продаются в кварталах Лондона, где живут выходцы из стран южной и юго-восточной Азии. Продавцы и владельцы магазинов не смогли объяснить, почему оптовики привезли партию российских Snickers. Некоторые допустили, что это выгоднее, чем приобретать выпущенный в Великобритании шоколад.

Российские батончики были замечены во многих частных торговых точках, но крупных супермаркетах и торговых сетях их не нашли.

Ранее сообщалось, что Лондон наводнили батончики Snickers из России. Один вид продукта с белым шоколадом подписан по-русски «Белый», другой вид — «со вкусом пломбира».