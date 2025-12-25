Создают «неконкурентные условия»: отечественный бизнес объявил войну маркетплейсам

Маркетплейсы ужесточили условия для продавцов в 2025 году, что создало угрозу для их рентабельности. В частности, ивановские текстильные фабрики обвинили Wildberries в дискриминационной политике, утверждая, что платформа создает более выгодные условия для китайских продавцов, передает «Царьград».

Подчеркивается, что комиссии для российских продавцов значительно выросли: на Ozon они достигли 36,5–43% для категории одежды, а на Wildberries — до 34,5%. Крупные объединения продавцов требуют восстановить справедливость и снизить комиссии. Из-за высоких тарифов и отсутствия льгот для отечественных производителей отпускные цены на товары выросли на 20-30%, что подрывает бизнес тысяч предпринимателей.

В большей степени под удар попали производители одежды: для китайских продавцов комиссия составляет 2,5-10%, для российских – 15-25%. Wildberries запустил платформу Wildberries China POP, предоставляя китайским брендам льготные условия.

На конфликт обратили внимание в Госдуме. В частности, зампред комитета Михаил Делягин счел происходящее дискриминацией и призвал ФАС вмешаться. Глава комитета Ярослав Нилов считает, что вопрос должны регулировать Минпромторг и Минэкономразвития.

Депутат Никита Суровежко выдвинул инициативу по внедрению фильтра «Сделано в России», подчеркнув необходимость для продавцов активно конкурировать за внимание покупателей. Данная ситуация вызывает сомнения относительно перспектив развития отечественных производителей, поскольку иностранные компании получают значительные преимущества.