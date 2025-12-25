Александр Демчук станет директором по стратегическим коммуникациям и развитию «МегаФона»

С 12 января 2026 года должность директора по стратегическим коммуникациям и развитию бренда «МегаФона» займет Александр Демчук с подчинением генеральному директору компании Хачатуру Помбухчану.

© пресс-служба «МегаФона»

В этой роли он будет отвечать за управление репутацией компании, развитием стратегии работы с цифровыми каналами и средствами массовой информации и усилением позиций бренда ведущего телеком-оператора страны.

Александр Демчук окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова и начинал свою карьеру корреспондентом в деловых СМИ. Последние 15 лет он возглавляет департаменты корпоративных и маркетинговых коммуникаций в компаниях потребительского рынка и технологического сектора, отвечая за управление репутацией и рыночное позиционирование.

На новой для себя позиции Демчук сменит Елену Мартынову, которая покидает «МегаФон», чтобы заняться операционным управлением и развитием проектов в области финтеха и искусственного интеллекта.

«Я с глубокой признательностью и уважением отношусь к вкладу Елены в развитие бренда «МегаФона». Ее профессионализм, стратегическое видение и способность создавать сильные репутационные решения значимо усилили позиции компании. Я благодарю Елену за годы совместной работы и желаю ей масштабных достижений и успехов в новых проектах. Уверен, что Александр продолжит движение вперед, заданное Еленой и ее ярким и динамичным лидерским стилем», — прокомментировал генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.

Мартынова отметила важность опыта в «МегаФоне».