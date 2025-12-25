В США назвали компанию, которая заработает на восстановлении Украины

Крупнейшую инвестиционную компанию США BlackRock могут назначить ответственной за восстановление Украины по обновленному мирному плану. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что по плану из 20 пунктов планируется «создать несколько фондов для решения проблем послевоенного восстановления Украины». Всего планируется привлечь на эти цели до 800 млрд долларов. При этом «ведущий мировой финансовый лидер» должен будет организовывать реализацию плана восстановления страны.

«Вероятнее всего, речь идёт об американской компании BlackRock, крупнейшем в мире владельце активов, который совсем недавно привлекался к переговорам американской стороной», — пишет NYT.

Также издание сообщало, что некоторые пункты мирного плана касаются экономических интересов США. А именно предполагается создание инвестиционного фонда для финансирования восстановления Украины, а в проектах будут участвовать американские компании. Также они будут работать в энергетическом секторе. Президент Украины Владимир Зеленский пояснял, что фонд будет привлекать государственных и частных инвесторов.

Летом 2025 года СМИ писали, что BlackRock прекратила поиск инвесторов для восстановление Украины из-за изменчивой политики президента США Дональда Трампа. В декабре 2025 года премьер-министр Украины Юлия Свириденко написала, что Украина и США создали рабочую группу по экономическим вопросам. В нее, помимо спецпредставителей президента США Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа, вошли гендиректор BlackRock Ларри Финк и глава Всемирного банка Аджай Банга.