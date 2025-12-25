США обозначили крайний срок изгнания «Газпрома» из сербской NIS

Власти США разрешили руководству сербской нефтяной компании NIS вести переговоры о продаже российской доли. Об этом сообщает Reuters.

Контрольный пакет акций компании принадлежит двум российским энергокомпаниям. Холдингу «Газпром» принадлежит 11,3 процента, а «Газпром нефти» — 44,85 процента. После ужесточения антироссийских санкций NIS фактически обязали избавиться от российского влияния. Компания не получила лицензию на деятельность, которая позволила бы ей закупать и перерабатывать российскую нефть.

США дали руководству сербской компании три месяца, чтобы найти покупателя. В качестве крайнего срока американские власти обозначили 24 марта 2026 года.

Во второй половине ноября 2025-го в Минэнерго Сербии заявили, что российские компании согласили продать свою долю в NIS. Несмотря на это, стороны не пришли к какому-либо решению по этому вопросу до сих пор. В итоге президент республики Александр Вучич поставил Москве ультиматут: либо структуры «Газпрома» продадут свои доли к середине января, либо Сербии придется взять это решение на себя, предложив российским компаниям максимальную компенсацию.