Российский бизнес заявил о серьезной проблеме на рынке труда

Требования к опыту практической деятельности и уровню образования в ряде профессий, закрепленные в профстандартах и нормативных актах, мешают выпускникам вузов и колледжей начать карьеру. О серьезной проблеме на рынке труда заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его слова приводит ТАСС.

Нынешние требования к молодым людям, отметил руководитель бизнес-объединения, являются «явно завышенными». Их следовало бы смягчить. В противном случае, пояснил Шохин, вертикальная мобильность и карьерный рост юных работников продолжит сдерживаться. Это не в интересах российской экономики, основные отрасли которой столкнулись с острым кадровым голодом.

«Избыточные требования необходимо, на наш взгляд, пересмотреть», — констатировал Шохин.

Обеспечить более качественную подготовку студентов вузов и колледжей, отметил он, помогло бы активное вовлечение работодателей в реализацию образовательных программ. Результаты прохождения этих программ учащимися также должны оценивать непосредственно представители компаний. Такая оценка была бы объективной и отражающей реальные навыки студентов, заключил Шохин.

Нехватка молодых специалистов вкупе с проблемой стремительного старения населения могут создать серьезные проблемы для российской экономики в обозримом будущем. Если уходящих на пенсию граждан будет некем заменить, предупредил финансовый аналитик Дмитрий Трепольский, это может создать предпосылки для повышения пенсионного возраста в стране. Другим выходом из кризисной ситуации, пояснил эксперт, станет стимулирование граждан работать до глубокой старости. Оба этих сценария в конечном счете могут привести к росту социальной напряженности.