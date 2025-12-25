Миллер уверен, что "Силу Сибири - 2" построят раньше срока

«Газпром» построит газопровод «Сила Сибири — 2» качественно и с опережением срока, заявил глава компании Алексей Миллер на совещании, посвящённом подведению предварительных итогов года.

«Как и «Силу Сибири», мы газопровод «Сила Сибири — 2» построим не только в срок и качественно, но и с опережением срока», — приводит пресс-служба слова Миллера.

«Газпром» 16 октября установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири», превысив свои контрактные обязательства.