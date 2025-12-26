Банки маркетплейсов в ноябре нарастили депозитный портфель

Банки маркетплейсов привлекли на депозиты 38 млрд рублей в ноябре 2025-го, подсчитал «Коммерсантъ» на основании данных Банка России. На долю Яндекс-банка пришлись 33 млрд рублей, прибавка по его портфелю составила 19,8% в ноябре, на долю Озон-банка — 2,9 млрд рублей, прирост по его портфелю составил 20%, на долю Вайлдберриз-банка — 2,2 млрд рублей, прибавки составила 131%.

Особым интересом у вкладчиков пользуется двухнедельный вклад «Сейвы» под 16,5% годовых, указывает газета со ссылкой на «Яндекс». В Wildberries же редакции пояснили, что задача его банка — обеспечить продавцов и покупателей маркетплейса востребованными финансовыми продуктами, к которым относятся в том числе депозиты. Средства с них планируется направить на финансирование реального сектора «с фокусом на малый и средний бизнес», уточнили в маркетплейсе.

В свою очередь, в отчете о развитии банковского сектора за ноябрь регулятор отмечал, что прирост средств клиентов в банках замедлился — с 1,6% в октябре до 1,2% в ноябре. Средства граждан в целом по сектору показали отрицательную динамику: население в ноябре забрало из банков 24 млрд рублей. Часть денежных средств с текущих счетов были перенаправлены на срочные, что ЦБ связывал с некоторым увеличением ставок по ним.

Маркетплейсы продолжают развивать свои финансовые продукты на фоне продолжающегося конфликта с традиционным банкингом. Первоначально кредитные организации выступили с запретом для цифровых платформ снижать цены напрямую или через косвенные механизмы финансирования, но впоследствии смягчили требования. Тогда основным аргументом банковского сообщества стал тезис о том, что увязывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом сужает выбор потребителей и может вводить их в заблуждение.

В ответ основательница Wildberries Татьяна Ким сравнила поведение банков с циничным уничтожением конкурентов и напомнила, что банки также строят свои экосистемы, внутри которых дают клиентам скидки. В пример она привела «Мегамаркет», «Самокат» и «Купер», принадлежащие «Сберу», а также экосистему Т-банка и Альфа-банка.

При этом первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в своем интервью «Коммерсанту» отмечал, что ЦБ препятствует тому, чтобы банки строили свои маркетплейсы.

«Посмотрите на законопроект о платформенной экономике и сравните его с предложениями по регулированию экосистем банков — второй документ гораздо жестче», — заявлял он тогда.

По состоянию на конец 2025-го конфликт между традиционным банкингом и маркетплейсами не решен, изменения в закон не вносились, регуляторные меры также пока что не принимались.