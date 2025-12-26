В российской электронике поищут иностранные детали

Распространенная практика скрытого использования российскими производителями электроники иностранных компонентов после того, как их продукция попала в реестр отечественной, требует усиления контроля. К такому выводу пришел Минпромторг, предложивший дать Росстандарту право постоянного мониторинга соответствующих товаров, пишет «Коммерсантъ».

В середине декабря ведомство опубликовало на портале правовых актов проект постановления о создании механизма дополнительного мониторинга промышленной продукции. Он предусматривает не только плановые проверки раз в год, но и внеплановые проверки уже выпускаемых устройств не чаще одного раза в три месяца.

Агентство должно подтвердить соответствие продукции статусу отечественной и российское происхождение компонентов. В заключении также будет дана оценка ранее проведенных экспертиз. Если устройство не пройдет проверку Росстандарта, его исключат из реестра, а значит, оно не будет участвовать в госзакупках в рамках «национального режима».

Как отметили в компании — производителе электроники Fplus, такой вердикт приведет к срыву уже заключенных контрактов и потере будущих заказов. В компании считают, что внеплановые проверки усугубят риски, потому что их могут инициировать по жалобам, не предоставив производителю времени на подготовку к проверке.

Независимый эксперт в области светотехники Андрюс Рудис заметил, что предлагаемая система мониторинга создаст рычаги для исключения из реестра конкурентов, из-за чего крупные производители смогут увеличить долю на рынке.

Ранее стало известно, что российские производители радиоэлектронной продукции попросили правительство в рамках поддержки ввести для них кешбэк на отечественную продукцию, продаваемую в розницу. Например, за устройство стоимостью до 20 тысяч рублей они предлагают возвращать им семь тысяч.

Таким образом компании хотят получить повышенную компенсацию за вводимый по аналогии с утилизационным сбором с сентября 2026 года технологический сбор. При этом размер такого сбора даже для самых дорогих устройств не должен превысить пяти тысяч рублей.