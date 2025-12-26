Система «Честный знак» заблокировала продажу 138 тыс. бутылок напитка Aloe Vera

Государственная система маркировки и прослеживания продукции «Честный знак» по поручению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) приостановила реализацию партий опасного напитка Aloe Vera как в магазинах, так и на онлайн-площадках после информации СМИ о ребенке, который получил ожог гортани популярным напитком, купленным в магазине «Магнит» в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба «Честного знака».

«Всего в розничной продаже находится 138 тыс. бутылок по всей стране. Это партии воды, вызвавшие вопросы у контрольных органов. Каждая из этих бутылок заблокирована и не попадет в руки покупателям до полного изучения ситуации», – цитирует пресс-служба заместителя генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы «Честный знак», Реваза Юсупова.

На данный момент Роспотребнадзор проводит проверки и лабораторные исследования изъятой продукции. Ранее благодаря инструментам системы маркировки было заблокировано 2,5 млн бутылок опасной воды марки «Джермук», которая привела к отравлению жителя Северной Осетии. А также остановлена продажа 6 млн БАД с содержанием лития, мелатонина и семитикона – эти вещества запрещены к использованию в биодобавках.

В ЦРПТ призывают граждан быть бдительными и проверять товары через приложение «Честный знак». Если обнаружено нарушение, можно подать жалобу, которая станет основанием для проведения проверки.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что сотрудники московского «Магнита» обнаружили ацетон в четырех бутылках напитка Aloe Vera, вскрыв всю партию.