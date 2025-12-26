Состояние американских техномагнатов выросло на $500 млрд в 2025 году

Бум ИИ увеличил богатство американских технологических магнатов более чем на полтриллиона долларов в 2025 году. Чистый капитал Илона Маска вырос почти на 50 процентов до 645 миллиардов долларов, при этом основатели Google и Amazon также получили значительный рост капитала.

По данным Bloomberg, 10 основателей и руководителей крупнейших технологических компаний США увеличили свои финансовые показатели почти до 2,5 триллиона долларов по сравнению с 1,9 триллиона долларов годом ранее.

Маск, чьи бизнес-интересы включают xAI, компанию по разработке искусственного интеллекта, стал первым человеком с чистым состоянием более 500 миллиардов долларов в октябре этого года. Он может стать первым в мире триллионером, если достигнет целей, установленных Tesla, электромобильной компанией, которой он руководит.

Маск опережает сооснователя Google Ларри Пейджа и основателя Amazon Джеффа Безоса в общем рейтинге самых богатых миллиардеров мира. Состояние Пейджа оценивается в 270 миллиардов долларов, а Безоса - в 255 миллиардов.

Растущая концентрация богатства среди технологических магнатов вызвала дебаты о том, как лучше всего ребалансировать экономику, с учетом того, что власти ряда стран призывают к более эффективным налогам на богатство. В последние годы инвестиции в ИИ выросли настолько, что Банк Англии предупредил о "внезапной коррекции" на мировых рынках, если доверие инвесторов окажется ошибочным, отмечает The Guardian.

"По ряду показателей оценки фондового рынка выглядят слишком натянутыми, особенно для технологических компаний, ориентированных на искусственный интеллект", - заявили ведущие аналитики Банка Англии в октябре.

Хотя техномагнаты доминируют среди лидеров рейтинга миллиардеров, в списке есть и другие знакомые имена. Бернар Арно, владелец французской компании по производству люксовых товаров LVMH, которая изготавливает, например, сумки Louis Vuitton и шампанское Dom Perignon, за последний год увеличил свое состояние на 28,5 миллиарда долларов. 76-летний Арно владеет примерно половиной акций LVMH, стоимость которых выросла благодаря высоким расходам состоятельных потребителей Северной Америки.

Испанец Амансио Ортега, владеющий 59 процентами акций Inditex, материнской компании ритейлера одежды Zara, и еще семью брендами, оказался среди крупнейших инвесторов, добавив к своему состоянию, которое составляет 136 миллиардов долларов, еще 34,3 миллиарда долларов.