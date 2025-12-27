Французский косметический бренд зарегистрировал товарные знаки в России

Французский премиальный косметический бренд Clarins зарегистрировал товарные знаки в России. Об этом пишет ТАСС.

Заявки на регистрацию были направлены из Франции в августе и декабре 2024 года.

Товарные знаки были зарегистрированы по классу, который включает в себя косметические масла, увлажняющие кремы, солнцезащитные кремы и аналогичные средства по уходу. Срок действия товарных знаков истекает в декабре 2034 года.

По данным агентства, заявки на регистрацию также подал британский производитель одежды, парфюмерии и аксессуаров Burberry.

По мнению экспертов, автомобильные, косметические и прочие бренды пока не планируют возвращаться на российский рынок.

Регистрация товарных знаков, отмечают аналитики, направлена на защиту от недобросовестной конкуренции, мошенничества.