Xiaomi расширила ряд товарных знаков в России

Китайская технологическая компания Xiaomi зарегистрировала в России два товарных знака, которые связаны в том числе с продуктами питания и услугами по добыче полезных ископаемых. Об этом сообщает ТАСС.

© Weibo

Речь идет о товарных знаках Xiaomi YU и Xiaomi. Заявки на их регистрацию были поданы в Роспатент из Китая в декабре 2024 года и июне 2025 года.

Товарный знак Xiaomi YU зарегистрирован по четырем классам международной классификации товаров и услуг — № 26, № 30, № 31 и № 32. Эти классы охватывают галантерейные изделия, продукты питания, включая чай и кофе, сельскохозяйственную и морскую продукцию, а также напитки, в том числе пиво.

Товарный знак Xiaomi зарегистрирован по трем классам — № 9, № 12 и № 37. Они включают операционное программное обеспечение, транспортные средства с дистанционным управлением, за исключением игрушек, строительные услуги, а также услуги по добыче полезных ископаемых.

Срок действия обоих товарных знаков истекает в июне и декабре 2034 года.

Компания Xiaomi была основана в 2010 году в Пекине. С 2018 года ее акции торгуются на Гонконгской фондовой бирже. Изначально корпорация занималась производством смартфонов и бытовой электроники, а в конце марта 2024 года представила свой первый электромобиль.