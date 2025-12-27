Серийное производство Ту-214 планируют поэтапно начать к 2026 году

Серийное производство пассажирских самолётов Ту-214 планируется поэтапно начать после завершения всех доработок к 2026 году. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

По его словам, принятые меры позволят нарастить выпуск самолётов после получения свидетельства об одобрении главного изменения типовой конструкции.

«Эти меры позволят нарастить выпуск самолётов Ту-214, серийное производство которых планируется поэтапно начать после завершения всех доработок к 2026 году», — цитирует его РИА Новости.

Алиханов отметил, что предприятие при поддержке Минпромторга России прошло масштабную модернизацию и техническое перевооружение.

В частности, были введены в эксплуатацию центр механической обработки и корпус агрегатной сборки фюзеляжа, продолжается оснащение производственных линий и завершается строительство логистических центров.

Ранее Алиханов заявлял, что на Казанском авиационном заводе рассчитывают выйти на производство до 20 самолётов Ту-214 в год.

Также глава Минпромторга России отмечал, что обновлённый Ту-214 стал важным шагом к технологической независимости российской гражданской авиации.