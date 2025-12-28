Samsung зарегистрировала в России новые товарные знаки

Южнокорейская компания Samsung, приостановившая поставки в Россию, зарегистрировала два товарных знака в РФ. Это Samsung Neo QLED и MovingStyle, передает ТАСС.

Заявки на регистрацию были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в августе 2024 года и апреле 2025 года из Южной Кореи.

Товарные знаки регистрируются по классу №9 международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В него входят дисплеи, телевизоры и мониторы, цифровые вывески, а также системы на кристалле и интегральные схемы.

Регистрация действует до августа 2034 года и апреля 2035 года.

Кроме того, в декабре 2025 года компания подала в Роспатент две заявки на бренды Samsung Spatial Signage и Samsung ENSS.

Весной 2022 года южнокорейский производитель остановил поставки продукции в РФ и закрыл завод в Калуге.

Ранее стало известно, что Samsung вернула оплату с помощью смарт-часов в России.