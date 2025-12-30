Селлеры Ozon потребовали возложить расходы на доставку на покупателей

Селлеры обвинили Ozon в одностороннем принятии решений о возврате товаров без их согласия и пожаловались на «бесплатную доставку». Свои претензии они выразили в жалобе, которую направили в Генпрокуратуру, Федеральную антимонопольную службу и Минпромторг. Они попросили госорганы провести проверку и исключить из оферты Ozon пункт, позволяющий принимать ему самостоятельные решения о возврате товара, а также возложить логистические расходы на покупателя. Текст письма и призыв направить его появились в телеграм-канале владелицы фабрики детской одежды Галины Ворожбит.

Представитель ФАС подтвердил «Ведомостям», что получает подобные жалобы на Ozon. В Минпромторге сообщили, что работают совместно с другими госорганами над выработкой решений по регулирования e-com среды. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко напомнили, что закон о платформенной экономике вступит в силу осенью 2026-го, а сейчас готовятся подзаконные акты.

Основное недовольство селлеров вызывает пункт 2.3 оферты Ozon («Ограничения премодерации»). Согласно тексту жалобы, этот пункт позволяет платформе одобрять возвраты «по своему усмотрению», что селлеры трактуют как нарушение ст. 209 ГК РФ. Они настаивают, что маркетплейс как посредник не имеет права распоряжаться чужим имуществом и самовольно изымать средства у собственника товара. Председатель АУРЭК Евгения Черницкая подтвердила, что из-за такой политики продавцы несут убытки на логистике и рискуют потерять сам товар в случае его подмены или порчи.

«Ведомости» приводят позицию Ворожбит, согласно которой селлеры жалуются, во-первых, на одностороннее решение маркетплейса о возврате товара, а, во-вторых, на условие о бесплатной доставке. «Маркетплейс вводит потребителей в заблуждение «бесплатной доставкой», хотя фактически она оплачивается за счет прямого убытка селлера. В жалобе так же выдвинуто требование внедрить модель «прозрачной доставки», при которой покупатель сам выбирает логистическую службу и полностью оплачивает её услуги. По мнению авторов, это исключит манипуляции ценами и финансовую ответственность селлера за «покатушки» товара.

Представитель Ozon заявил, что компания ищет решение для всех участников маркетплейса и добавил, что быстрый и понятный возврат товара способствует покупательской лояльности и увеличивает частоту покупок.

До этого маркетплейсы уже неоднократно оказывались в поле зрения ФАС. Например, в конце ноября ведомство сообщило о проверке платформ после слов главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о недопустимости установления скидок на товары в зависимости от того, какой картой оплачивает клиент. Об итогах этой проверки публично пока не сообщалось.

До этого, в мае 2025-го, антимонопольное ведомство сообщало об «изучении» практики платформ по предоставлению скидок за счет их собственных средств на предмет соответствия закону.