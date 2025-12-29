Аэропорт Домодедово был передан в доход государства из-за нарушения закона

Нарушение владельцами столичного аэропорта Домодедово российских законов привело к передаче воздушной гавани в доход государства по иску Генеральной прокуратуры. Об этом напоминает газета "Коммерсантъ" ("Ъ").

Владеющая аэровокзальным комплексом Домодедово компания "ДМЕ Лимитед" с 2002 по 2016 год принадлежала жителям британского острова Мэн Джейн Элизабет Петерс и Шону Фергюссону Кэйрнсу. Затем все акции "ДМЕ Лимитед" приобрела компания Alamo Limited (Мальта), владельцем которой являлась кипрская Alamo (Trustee) CY Limited. Ее бенефициаром являлся Дмитрий Каменщик. Вторым владельцем аэропорта стал Валерий Коган, получавший через Каменщика дивиденды от деятельности "ДМЕ Лимитед".

Как установила Генпрокуратура, Каменщик и Коган нарушали федеральный закон, устанавливающий порядок осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, которые имеют стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства.

В соответствии с ним не имеющим специального разрешения правительства России иностранцам запрещено владеть стратегическими предприятиями. Каменщик являлся гражданином Турции и ОАЭ, а Коган - Израиля. Соответствующих разрешений предприниматели не имели. 1 сентября стало известно, что апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о передаче аэропорта Домодедово в собственность государства.

17 июня арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о конфискации аэропорта Домодедово и передал его в собственность государства. Поводом для национализации аэропорта стал иностранный контроль над управляющей компанией "ДМЕ Холдинг".