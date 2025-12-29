СП «Т-Технологий» и «Интерроса» купило 25% Selectel

Компания «Каталитик Пипл», которая является совместным предприятием «Т-Технологий» и «Интерроса», стала владельцем 25% в провайдере IT-инфраструктуры Selectel. Об этом сообщила пресс-служба «Т-Банка».

«Каталитик Пипл» купила ценные бумаги у текущих акционеров Selectel. Полная стоимость 25% акций в уставном капитале компании составит около 16 млрд руб.

Selectel — крупнейший независимый B2B-провайдер IT-инфраструктуры в России и компания полного цикла, которая занимается от проектирования и эксплуатации центров обработки данных до производства серверов и создания цифровых решений для рынка облачных инфраструктурных сервисов.

Выручка Selectel за три квартала 2025 года выросла на 42% год к году, до 13,5 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA — на 44%, до 7,8 млрд руб. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 58%.

Станислав Близнюк, президент «Т-Технологий»:

«Стратегическое партнерство с Selectel обеспечит необходимые дополнительные мощности для растущих потребностией AI, позволяя нам быть еще более гибкими при распределеннии нагрузки с учетом строительства наших собственных дата-центров, а также быстрее масштабировать перспективные технологические разработки. Это важный шаг в укрепление инфраструктурного слоя, без которого невозможен ни один технологический бизнес. В рамках сотрудничества мы также планируем развивать уникальные IT-продукты, комплементарные существующим продуктовым предложениям «Т-Бизнеса» и Selectel».

Совместное предприятие «Т-Технологий» и «Интерроса» на базе «Каталитик Пипл» было создано для инвестиций в высокотехнологичный сектор. Доля «Т-Технологий» в «Каталитике» составляет 50,01%, «Интерроса — 49,99%.