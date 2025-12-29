Forbes назвал самых молодых миллиардеров до 40 лет

Самыми молодыми миллиардерами в мире стали три 22-летних сооснователя американского стартапа в сфере искусственного интеллекта Mercor, следует из рейтинга журнала Forbes, посвященного людям до 40 лет, самостоятельно заработавшим своё состояние.

По данным издания, состояние Адарша Хиремата, Брендана Фуди и Сурьи Мидхи оценивается в 2,2 миллиарда долларов на каждого. В октябре частные инвесторы оценили компанию Mercor в 10 миллиардов долларов.

Всего в рейтинг вошел 71 человек с совокупным состоянием 218 миллиардов долларов. Это максимальное число миллиардеров в списке до 40 лет с 2021 года. Большинство участников рейтинга представляют технологический сектор, а также сферу финансов и инвестиций.

Самым богатым миллиардером до 40 лет, заработавшим состояние самостоятельно, стал 38-летний основатель и генеральный директор американского ИИ-стартапа Surge AI Эдвин Чен — его капитал оценивается в 18 миллиардов долларов, передает «Радиоточка НСН».