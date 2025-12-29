Самая дорогая компания мира купила акции слабеющего техногиганта

Компания Nvidia купила акции Intel на пять миллиардов долларов. Об этом сообщил CNBC.

Отмечается, что еще в сентябре самая дорогая компания в мире пообещала, что заплатит по 23,28 доллара за ценные бумаги Intel, для которой эта сделка означает серьезную поддержку, так как техногигант серьезно ослабел в результате ошибочной политики многолетнего расширения производственных мощностей, истощившего его финансы.

Nvidia купила более 214,7 миллионов акций Intel. После этого акции первой упали на 1,3 процента, в то время как акции Intel практически не изменились.

В конце лета сообщалось, что Белый дом обсуждал с Intel вопрос о получении доли в компании. Реализация такой сделки означала бы, что власти США могут стать крупнейшим акционером Intel, не участвуя при этом в голосованиях акционеров или управлении операциями компании. Этим новостям предшествовали заявления президента США Дональда Трампа, который требовал, чтобы глава Intel Лип-Бу Тан немедленно подал в отставку из-за конфликта интересов на фоне подозрений в связях топ-менеджера с Китаем.