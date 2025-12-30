Раскрыты потери Citigroup из-за продажи бизнеса в России

Потери американского финансового конгломерата Citigroup от продажи активов российского Ситибанка после уплаты налогов составят более $1,1 млрд. Такие данные приводит американское агентство Bloomberg.

© Газета.Ru

По информации журналистов, основные убытки Citigroup связаны с корректировкой валютного курса, поэтому руководство банка предупредило, что озвученная сумма финансовых потерь еще может измениться.

12 ноября президент России Владимир Путин разрешил «Ренессанс капиталу» купить 100% акций Ситибанка у Citigroup Netherlands B.V. Решение было принято в рамках исполнения президентского указа от 5 августа 2022 года «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

До этого Ситибанк предупредил клиентов о том, что с 1 ноября прекращается начисление процентов по депозитам и открытие новых вкладов, ведение и обслуживание всех сберегательных и накопительных счетов, а также попросили их как можно скорее перевести остатки средств в другую финансовую организацию.