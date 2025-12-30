Торговая сеть «Глобус» ограничила наценки на отдельные товары

Магазин "Глобус" по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ограничил наценки на отдельные товары. Как сообщила пресс-служба ведомства, соответствующее письмо торговая сеть направила в ФАС.

Ранее служба взаимодействовала с крупными федеральными торговыми сетями по вопросу практики ответственного ценообразования.

"ФАС напоминает им о недопустимости завышения цен на продукты питания в период повышенного спроса, в том числе в период новогодних праздников, а также предлагает присоединиться к инициативе по ограничению наценок на продукты, - указали там. - "Глобус" предоставил в ФАС России информацию о принятии добровольных обязательств по ограничению в январе 2026 года до 10,5% торговых наценок на отдельные категории картофеля, моркови, репчатого лука, белокочанной капусты, свеклы и яблок".

Служба поддерживает социально ответственное поведение торговых сетей, которое позволяет сдерживать цены на востребованные товары и повышать их доступность для граждан.