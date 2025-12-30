Nvidia выкупила часть компании Intel

Компания Nvidia, ведущий разработчик чипов для искусственного интеллекта (ИИ), завершила крупную инвестиционную сделку, приобретя акции Intel на сумму $5 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters.

© Газета.Ru

Согласно официальному заявлению, опубликованному в понедельник, операция была осуществлена в рамках частного размещения по цене $23,28 за акцию, что соответствует условиям соглашения, объявленного еще в сентябре. Всего Nvidia приобрела более 214,7 млн обыкновенных акций Intel.

Инвестиции рассматриваются как значительная финансовая поддержка для Intel, которая в последние годы столкнулась с трудностями из-за дорогостоящего расширения производственных мощностей и стратегических просчетов. Ранее в декабре американские антимонопольные органы дали разрешение на эту сделку, что было подтверждено Федеральной торговой комиссией США.

На премаркет-торгах акции Nvidia демонстрировали снижение на 1,3%, в то время как стоимость бумаг Intel оставалась практически неизменной.