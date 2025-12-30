Акции производителя Labubu рухнули

Акции китайского производителя мягких игрушек Pop Mart, известного по куклам Labubu, снизились на Гонконгской фондовой бирже на 6 процентов. Об этом пишет Bloomberg, уточняя, что акции рухнули на фоне ослабления доверия инвесторов, произошедшего после падения закупок игрушек ресейлерами (перекупщиками).

Стоимость кукол, которые производит Pop Mart, упала на вторичном рынке из-за ухудшения спроса, уточняется в публикации. По итогам торгов в Гонконге во вторник, 30 декабря, падение составило 4,6 процента. В течение дня цены на игрушки снижались на 6,2 процента, что стало минимумом за последние три недели.

Инвесторы, судя по всему, ожидали более ажиотажного спроса на продукцию китайской компании в разгар новогодних праздников. Тот факт, что продажи за рубежом оказались не слишком высокими, заставил их усомниться в устойчивости бренда. По отношению к августовскому максимуму, стоимость акций производителя уменьшилась на 44 процента.

В сентябре аналитики также фиксировали падение акций Pop Mart. Аналитик Morningstar Inc Джефф Чжан связывал эти процессы с пополнением запасов ресейлерами, ухудшением спроса на отдельные серии и увеличением числа жалоб на качество новых продуктов.