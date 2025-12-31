Артемьев: Россия потеряла триллионы на цене нефти при расчетах котировок

Российская Федерация потеряла триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов, полученной в результате непрозрачного расчета котировок международных ценовых агентств. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на главу Петербургской биржи Игоря Артемьева. "Еще в советские времена и сейчас уже Россия потеряла не миллиарды, а триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов", - заявил Артемьев. Эксперт подчеркнул, что десятилетиями занижение стоимости нефти РФ складывалось в определенную тенденцию, которая обусловлена отсутствием прозрачности расчета котировок. Как уточняет ПРАЙМ, котировки на российскую нефть рассчитываются международными ценовыми агентствами на основании опросов трейдеров, торгующих "черным золотом". До этого стало известно о том, что Индия сократила в декабре поставки российской нефти до самого низкого уровня, впервые с 2022 года. Как отмечается, Индия получит примерно 1,1 миллиона баррелей российской нефти в сутки. При этом, по оценкам журналистов, импорт российской нефти в ноябре составил 1,8 миллиона баррелей в сутки.