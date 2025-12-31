Disney заплатит миллионы долларов за нарушение закона о конфиденциальности

Корпорация Walt Disney заплатит штраф в 10 миллионов долларов за нарушение закона о конфиденциальности в отношении детей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции США.

Уточняется, что штраф связан с детским контентом, который публиковался на YouTube-канале конгломерата. В Минюсте добавили, что компания и ее подрядчики не уточняли, что размещаемый на сервисе контент предназначен для детей.

Таким образом, Disney незаконно собирали информацию о детях без уведомления и согласия родителей для целевой рекламы.

— В дополнение к штрафу в размере 10 миллионов долларов, постановление запрещает Disney осуществлять деятельность на YouTube в нарушение COPPA и требует от Disney создать программу, которая обеспечит надлежащее соблюдение COPPA на YouTube в будущем, — говорится в сообщении.

В феврале стало известно, что компания Disney корректирует свои инициативы в области многообразия, равноправия и инклюзивности. Disney внесла изменения в свою стратегию, которая касается программ многообразия, равноправия и инклюзивности (DEI), стремясь избежать критики со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

До этого стало известно, что бывшего аниматора Disney и Pixar, который работал над известными мультфильмами «Тарзан» и «Рататуй», приговорили к 25 годам тюремного заключения за педофилию и торговлю людьми.