Акции Nvidia упали на фоне слухов о повышении цен на видеокарты

Акции компании Nvidia снизились на фоне сообщений о планируемом подорожании графических процессоров в начале 2026 года на 1,2%. Инвесторы отреагировали на новости о том, что AMD может повысить цены уже в январе, а Nvidia — в феврале. Об этом сообщает издание GuruFocus.

Согласно данным источников, AMD рассматривает возможность увеличения стоимости примерно на $10 за каждые 8 ГБ видеопамяти, что может привести к подорожанию карт на $10–30 в зависимости от конфигурации. Точный размер и сроки повышения цен со стороны Nvidia пока не определены.

По мнению аналитиков, эти меры отражают растущее давление из-за роста цен на память, вызванного ажиотажным спросом на компоненты для вычислительных центров для ИИ. Считается, что умеренное повышение цен поможет производителям сохранить маржу, но существенный рост может ограничить спрос.

В ближайшие недели рынок будет следить за официальными заявлениями компаний, уровнем запасов у партнеров и прогнозами, чтобы оценить, станут ли сообщения реальностью или останутся предварительными планами.