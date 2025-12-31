Bloomberg: состояние 500 богатейших людей мира выросло на рекордные $2,2 трлн

В 2025 году 500 самых богатых людей мира стали богаче на $2,2 трлн. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Общая сумма их состояний достигла $11,9 трлн. Почти четверть этого роста пришлась всего на восемь миллиардеров.

«Примерно четверть всего прироста... пришлась всего на восемь человек, включая председателя совета директоров Oracle Ларри Эллисона, генерального директора Tesla Илона Маска, соучредителя Alphabet Ларри Пейджа и основателя Amazon Джеффа Безоса», — уточняется в публикации.

По информации Bloomberg, динамичный рост капитала был значительно ускорен победой Дональда Трампа на президентских выборах в США в конце 2024 года.

