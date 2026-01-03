«Газпром» зафиксировал рекорд суточных поставок газа в Казахстан

«Газпром» достиг исторического максимума суточных поставок в Казахстан – 29 декабря объемы превысили все предыдущие значения за всю историю экспорта.

«Газпром» установил новый абсолютный рекорд поставок газа в Казахстан – рекорд зафиксирован 29 декабря, передает ТАСС. В этот же день дочерняя компания «Газпром Армения» достигла рекордных суточных объемов поставок газа потребителям Армении.

В компании сообщили, что Европа активно сокращает запасы газа в подземных хранилищах.

«По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 31 декабря отбор из европейских ПХГ обновил предыдущий максимум для этого дня», – заявили в холдинге.

По подсчетам ТАСС на основании данных GIE, отбор газа из европейских хранилищ в декабре 2025 года снизился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Закачка газа в европейские ПХГ в декабре оказалась минимальной за последние 11 лет и составила 951 млн куб. м, тогда как суммарный отбор достиг 15,4 млрд куб. м.

С начала отопительного сезона в Европе, стартовавшего 13 октября 2025 года, страны ЕС отобрали из хранилищ более 27 млрд куб. м газа, а чистый отбор составил около 23 млрд куб. м. Эта динамика свидетельствует о продолжающемся серьезном использовании запасов газа европейскими странами на фоне зимних холодов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре президент Владимир Путин заявил о переговорах по увеличению поставок газа в Казахстан.

Между тем 3 декабря «Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».