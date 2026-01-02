В Индии приняли связанное с нефтью из России решение

Индия потребовала от нефтеперерабатывающих заводов регулярно сообщать о нефти из России и США. Об этом сообщает Reuters.

С таким требованием выступили в отделе планирования и анализа нефтяной отрасли (PPAC) Министерства нефти Индии. Подобные данные будут предоставлять еженедельно. Как объяснили в министерстве, требование обусловлено запросом канцелярии премьер-министра Нарендры Моди, хотя в СМИ предположили, что они связаны с желанием Индии заключить торговое соглашение с США.

«Нам нужны своевременные и точные данные об импорте нефти в Россию и США, чтобы, когда США запрашивают информацию, мы могли предоставлять проверенные цифры, а не полагаться на вторичные источники», — сообщил один из источников в индийском правительстве.

Как отмечает издание, это первый случай, когда власти страны запрашивают такую информацию у нефтеперерабатывающих заводов на регулярной основе.

