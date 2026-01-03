Wildberries опроверг информацию о блокировках оплаты со стороны банков

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что банки не блокируют оплаты россиян при совершении крупных покупок на маркетплейсах, и все операции проходят в обычном режиме.

Об этом пишет ТАСС.

— Мы не подтверждаем информацию о блокировках оплаты со стороны банков. Все операции проходят в штатном режиме, — приводят слова представителей компании в материале.

До этого в СМИ сообщалось, что россияне испытывали проблемы с блокировкой при совершении крупных покупок на маркетплейсах.

При этом спор между интернет-магазином и банками начался еще осенью. 20 ноября главы Сбербанка, ВТБ, «Т-Банка», «Альфа-банка» и «Совкомбанка» предложили председателю Госдумы Вячеславу Володину запретить маркетплейсам предоставление прямых скидок и косвенных форм финансирования, включая бонусные программы, возвраты и маркетинговые субсидии.

Представитель объединенной компании Wildberries & Russ рассказал, что обсуждение запрета скидок проходит в закрытом режиме и решение может привести к росту цен для миллионов российских покупателей.

Кто прав в ситуации с запретом скидок и может ли ЦБ заставить маркетплейсы отменить систему лояльности, разбиралась «Вечерняя Москва».