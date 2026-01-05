В России заблокировали продажу 22,5 миллиона бутылок Aloe Vera

22,5 млн бутылок напитка Aloe Vera сняли с продажи
Государственная система маркировки "Честный знак" по требованию Роспотребнадзора приостановила оборот напитка Aloe Vera. Это крупнейшая в истории системы блокировка, затронувшая 22 506 361 единицу продукции. Об этом сообщает пресс-служба "Честного знака".
В обращении к Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы) Роспотребнадзор пояснил, что просит приостановить возможность реализации продукции в связи с необходимостью срочных мер по предотвращению возможного вреда жизни и здоровью граждан.
Система "Честный знак" позволяет отследить каждую промаркированную единицу товара и дистанционно заблокировать ее продажу как в розничных точках, так и в онлайн-каналах.
До полной блокировки по отдельным партиям Aloe Vera уже были введены ограничения: система заблокировала 298 316 единиц после лабораторных исследований, выявивших наличие незадекларированных компонентов. Одной из возможных причин рассматривалась миграция химических веществ из упаковки в напиток.
"Это не первый случай, когда маркировка помогает оперативно ограничить оборот потенциально небезопасной продукции", - сообщили в ЦРПТ. Там напомнили, что в феврале 2024 года было заблокировано 2,5 млн бутылок воды "Джермук", а в декабре того же года - порядка 6 млн БАД с литием и симетиконом. Но блокировка Aloe Vera - пока самая крупная.