В России заблокировали продажу 22,5 миллиона бутылок Aloe Vera

Государственная система маркировки "Честный знак" по требованию Роспотребнадзора приостановила оборот напитка Aloe Vera. Это крупнейшая в истории системы блокировка, затронувшая 22 506 361 единицу продукции. Об этом сообщает пресс-служба "Честного знака".

В обращении к Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы) Роспотребнадзор пояснил, что просит приостановить возможность реализации продукции в связи с необходимостью срочных мер по предотвращению возможного вреда жизни и здоровью граждан.

Система "Честный знак" позволяет отследить каждую промаркированную единицу товара и дистанционно заблокировать ее продажу как в розничных точках, так и в онлайн-каналах.

До полной блокировки по отдельным партиям Aloe Vera уже были введены ограничения: система заблокировала 298 316 единиц после лабораторных исследований, выявивших наличие незадекларированных компонентов. Одной из возможных причин рассматривалась миграция химических веществ из упаковки в напиток.