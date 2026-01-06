Дуров отреагировал на слухи о зависимости Telegram от российского капитала

Мессенджер Telegram не зависит от российского капитала, несмотря на некоторые необоснованные слухи. Об этом заявил основатель платформы Павел Дуров в своем канале.

"В нашем недавнем размещении облигаций на сумму 1,7 миллиарда долларов не участвовали ни одни российские инвесторы. Старые облигации, выпущенные в 2021 году, в основном были погашены и не представляют проблемы", - написал он.

Предприниматель отметил, что держатели облигаций не являются акционерами и не оказывают никакого влияния на решения Telegram.

"Я единственный акционер", - подчеркнул Дуров.

6 января газета Financial Times писала, что Telegram потерял доступ к финансированию на сумму около $500 млн долларов после того, как часть облигаций компании была заморожена в России из-за западных санкций.

По данным издания, Telegram уведомил инвесторов, что намерен погасить замороженные ценные бумаги в срок, однако возможность фактических выплат российским держателям будет зависеть от решений платежного агента и депозитария. Ситуация подчеркивает, что, несмотря на международную структуру бизнеса, связи с российским рынком по-прежнему влияют на финансовые операции Telegram, отмечается в статье.

Дуров неоднократно заявлял о стремлении позиционировать компанию как глобальную и отрицал обвинения в зависимости от российских властей. Штаб-квартира Telegram находится в Дубае, а сам Дуров покинул Россию еще в 2014 году.