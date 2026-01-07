На международные активы «Лукойла» нашлись покупатели

Американские корпорации Chevron и Quantum Energy Partners сформировали консорциум для потенциального приобретения зарубежных активов российской компании «Лукойл».

Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.

«Компания Chevron и частная инвестиционная группа Quantum Energy Partners объединили усилия для приобретения международных активов российской нефтяной компании „Лукойл“, находящейся под санкциями», — сказано в материале. Он опубликован на сайте FT.

Газета также пишет, что в случае завершения сделки Chevron и Quantum намерены разделить между собой активы, стоимость которых «Лукойл» оценивает в 22 млрд долларов. Отдельно подчеркивается, что потенциальная покупка может охватывать весь пакет зарубежных активов «Лукойла», включая более двух тысяч автозаправочных станций в странах Европы, Азии и Ближнего Востока.

Минфин США 22 октября 2025 года ввел санкции в отношении компании «Лукойл» и ее дочерних структур, в которых ей принадлежит более 50% капитала. Впоследствии американские власти продлили действие генеральной лицензии, допускающей проведение операций с «Лукойлом» и его «дочками» в целях продажи Lukoil International GmbH, до 17 января 2026 года.