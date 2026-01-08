Джим Роджерс продал все акции США и вложился в бумаги Узбекистана

Американский инвестор Джим Роджерс продал все акции США и вложился в бумаги компаний из Узбекистана. Об этом Роджерс рассказал РБК.

Роджерс заявил, что опасается коррекции - «отката» на американском рынке после долгого роста. В 2025 году индекс S&P 500 (список из 500 самых крупных и влиятельных компаний США, акции которых торгуются на бирже) вырос более чем на 16 процентов, до 6845,49 пункта. S&P 500 установил исторический рекорд 26 декабря, достигнув показателя в 6945,77 пунктов (плюс 18,1 процента с конца 2024-го).

Роджерс указал, что американский рынок акций растет с 2009 года. По данным инвестора, это самый продолжительный период роста в истории США.

«Я продал все в Америке. <…> Я продал слишком рано, очевидно, но, на мой взгляд, цикл [роста] подходит к концу», - сказал Роджерс.

От американских акций Роджерс избавился ближе к концу 2025 года. В это же время он приобрел акции компаний из Узбекистана. По словам Роджерса, он приобрел большинство узбекистанских акций из тех, что торгуются на бирже.