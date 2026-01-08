Нефтяные гиганты США потребовали от Трампа гарантий для работы в Венесуэле

Крупнейшие американские нефтяные компании требуют от администрации президента США Дональда Трампа твердых юридических и финансовых гарантий перед возможным возвращением на рынок Венесуэлы. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники в отраслевых корпорациях.

Встреча представителей индустрии с администрацией запланирована на 9 января. По данным издания, среди ключевых участников — компании Chevron, ExxonMobil и ConocoPhillips. Руководители скептически оценивают планы Белого дома по возрождению венесуэльской нефтедобычи, указывая на политические риски и нестабильность.

«Никто не хочет входить туда, когда случайный проклятый твит может изменить всю внешнюю политику страны», — приводит издание слова неназванного инвестора в сфере энергетики.

США намерены оставаться «политическим властелином Венесуэлы» годами, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Он сказал, что на восстановление «запущенного» нефтяного сектора республики может уйти несколько лет. При этом Трамп заверил, что США смогут оперативно восстановить ее экономику. Тем временем американские нефтяные компании потребовали от властей США серьезных гарантий перед масштабными инвестициями в Венесуэлу.